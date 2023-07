Przegląd prasy Działdowo 5.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Działdowie

Pogoda dopisała, choć mocno wiało. Dlatego Zawody Kajakowe o Puchar Wójt Gminy Brzozie nie były łatwe. Duża fala i podmuchy wiatru utrudniały manewrowanie kajakiem i trzeba było siły, by dotrzeć do mety. Jednak chętnych nie brakowało i dzielnie walczono o Puchar Wójt Gminy Brzozie. II Piknik Rodzinny nad jeziorem Janowskim odbył się w niedzielne popołudnie, 2 lipca.

W piątek, 30 czerwca 2023 roku odbyły się wybory sołeckie w miejscowości Tuczki. Nowo wybranym Sołtysem Tuczek została Pani Agnieszka Szulc. Serdecznie Gratulujemy. W najbliższym czasie zostanie podany termin wyborów do Rady Sołeckiej.

Lato w pełni, stragany na targowiskach uginają się od soczystych i słodkich owoców. Do wyboru jest całkiem sporo. Poza malinami, kupimy też czereśnie, wiśnie, pojawia się pierwszy agrest i porzeczka. Żeby zrobić przetwory na zimę, trochę nas to będzie kosztować. Jak wygląda sytuacja na polskich targach, czy jest drogo? Ile zapłacimy w lipcu 2023 na kilogram ulubionych owoców?

