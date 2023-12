Przegląd prasy Działdowo 21.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Działdowie

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. A skoro tak to i zaopatrywanie się w prezenty. Już od lat zakupy w sieci biorą górę nad tymi tradycyjnymi. Między innymi dlatego, że coraz więcej osób decyduje się kupić wymarzone prezenty przez Internet. Niestety zarówno w realnym jak i wirtualnym świecie możemy zostać oszukani. Policjanci radzą, co zrobić, aby nie paść ofiarą przestępców internetowych.

Nadszedł czas, gdzie większość z nas przewozi świąteczne drzewko do domu. To wcale nie jest takie proste zadanie, a źle wykonane może skończyć się nie tylko mandatem, ale też spowodowaniem poważnego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W bagażniku? Na dachu? A może jeszcze jakoś inaczej? Co o tym mówią przepisy? Na co zwrócić szczególną uwagę aby bezpiecznie dotrzeć do domu? Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na te pytania.

W atmosferze ciepła, wzruszeń i wzajemnej życzliwości, we wtorek, 19 grudnia 2023 roku o godzinie 13:00, Dzienny Dom Seniora w Jeglii gościł swoich podopiecznych na corocznym spotkaniu wigilijnym.