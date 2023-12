Przegląd prasy Działdowo 1.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Działdowie

Prasówka Działdowo 1.12: top 3 artykuły z wczoraj

Relacja otwarcia wyremontowanego odcinka drogi powiatowej nr 1363N łączącej wsie Gnojno i Petrykozy w gminie Działdowo. Wyremontowany odcinek liczy ponad 1,6 km. Droga została poszerzona do 5,5 metra. Wzmocniono podłoże i pobocza. Całkowita wartość tej inwestycji to 1 541 300, 16 zł. Wkład własny powiatu to 462 390, 05 zł, natomiast 1 078 910,11 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W wydarzeniu udział wzięły władze powiatu działdowskiego, gminy Działdowo, radni, a także przedstawiciele mieszkańców. Wstęgę przecinał również poseł PiS - Robert Gontarz, który pomagał regionalnym władzom w pozyskaniu funduszy na tę inwestycję. Wcześniej droga była w zasadzie nieprzejezdna. Rosnące w jej skrajni topole swoimi korzeniami doprowadziły do poważnych deformacji i ubytków w asfalcie.