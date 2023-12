Przegląd prasy 30.12.2023 Działdowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Działdowa

Czy zdarzyło ci się chociaż raz zignorować partnera, przyjaciela albo dziecko zaglądając do telefonu? A może ty zostałeś w ten sposób zlekceważony przez kogoś podczas rozmowy? Jeśli tak, to znaczy, że zjawisko phubbingu nie jest ci obce. Zobacz, co dokładnie oznacza i jaki może mieć wpływ na twoje samopoczucie.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Jubileusz 5-lecia komunikacji miejskiej w Działdowie zbiegł się z inwestycją w nowoczesny tabor. Cztery elektryczne autobusy marki Yutong, dostarczone przez Busnex Poland już niebawem wyjadą na ulice miasta, a mieszkańcy posiadający Kartę Działdowianina będą mogli z nich bezpłatnie korzystać.

Koniec grudnia to czas, kiedy wiele osób na ostatnią chwilę szuka idealnej oferty sylwestrowego wyjazdu. Pamiętajmy, że robiąc to w pośpiechu, możemy natknąć się na oszustów, dlatego policjanci radzą, na co zwrócić uwagę rezerwując pobyt, by uniknąć rozczarowania i straty pieniędzy.