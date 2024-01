Przegląd prasy 3.01.2024 Działdowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Działdowa

Prasówka Działdowo 3.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W ostatnich godzinach Sylwestra, doszło do dramatycznego wydarzenia, na jednej z lokalnych stacji paliw w Ostródzie. Młody mężczyzna, pod wpływem alkoholu, wtargnął na stację, używając przedmiotu imitującego broń. To, co miało być zwykłym napadem, zamieniło się w surrealistyczną ucieczkę z pluszową zabawką.