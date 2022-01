Przegląd prasy 25.01.2022 Działdowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Działdowa

Zima 2021/2022 w Polsce raz ścina mrozem, zasypuje śniegiem i skuwa lodem, to znowu cofa się i zmienia w błotnistą pluchę. Na szczęście w styczniu 2022 aura zimowa znowu wróciła i możemy cieszyć się śniegiem, przynajmniej w niektórych rejonach Polski. Turyści, podróżnicy, pasjonaci wędrówek i entuzjaści swoich regionów nie tylko nie zaprzestają wędrówek, ale też nie odkładają aparatów. Uwiecznili na zdjęciach wspaniałe widoki i niezwykłe zimowe zjawiska. Zobaczcie, jak zima 2021/2022 w Polsce prezentuje się na najpiękniejszych fotografiach, wykonanych przez internautów.

Blok przy ul. Kulczyńskiego 7 w Warszawie to z pozoru zwykły, specjalnie niewyróżniający się budynek. Nie wszyscy mieszkańcy stolicy wiedzą jednak, że odegrał on znaczącą rolę w najnowszej historii polskiej kinematografii. To właśnie tam, w głębi jednego z ursynowskich osiedli mieszkał Adaś Miauczyński, bohater kultowego filmu "Dzień Świra" w reżyserii Marka Koterskiego. Postanowiliśmy sprawdzić, jak po 19 latach od premiery, wygląda blok słynnego 49-letniego polonisty.