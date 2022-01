Przegląd prasy 19.01.2022 Działdowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Działdowa

Gdy coś nas boli lub odczuwamy inne dolegliwości fizyczne, szukamy pomocy u lekarza, badamy się, bierzemy leki. Gdy jednak odczuwamy lęk lub silny stres i pogarsza się nasze samopoczucie, ignorujemy te objawy i zapominamy o naszym zdrowiu psychicznym. Tymczasem ciało i psychika to sfery, które przenikają się i uzupełniają. Wiele chorób fizycznych wynika ze stresu i napięcia psychicznego, a chociażby grypa, alergia czy COVID-19 powodują obniżenie nastroju i wpływają na odczuwane przez nas emocje. Zobacz, jak zadbać o zdrowie psychiczne i czego unikać, aby nie pogarszać swojego samopoczucia.

Słyszeliście o krótkich łańcuchach dostaw? Najkrótsze są wtedy, gdy kupujemy bezpośrednio od producenta, np. rolnika, który wyhodował marchewkę. Zazwyczaj trzeba dojechać do gospodarstwa, ale są i takie, z którymi można umówić się co do dostawy. Takie zakupy można robić na zmianę wspólnie z siostrą, kolegą z pracy, sąsiadką. Ile kosztują wędliny, owoce, warzywa, sery i inne specjały prosto od rolnika? Sprawdzamy w regionach.