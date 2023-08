Przegląd prasy 19.08.2023 Działdowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Działdowa

Trailowa trasa, dystans 5 i 10 km, rywalizacja indywidualna i grupowa, sportowe wyzwanie, biegi dla dzieci i młodzieży, rodzinna atmosfera – tak w skrócie można opisać zbliżający się charytatywny bieg (za)Dyszka ZETO Software. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 26 sierpnia w Olsztynie nad Jeziorem Długim.

Choć owady błonoskrzydłe, takie jak psy, pszczoły czy szerszenie, nie stanowią zagrożenia dla życia, w przypadku niektórych osób może być jednak inaczej. W przypadku alergii na jad owadów może dojść nawet do wstrząsu anafilaktycznego i śmierci. Warto więc wiedzieć, co nam grozi ze strony poszczególnych gatunków, co zrobić po użądleniu i kiedy może to być niebezpieczne. Podajemy też niepokojące objawy, które powinny skłonić do poszukiwania pomocy medycznej.