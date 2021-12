Przegląd prasy 16.12.2021 Działdowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Działdowa

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje ze środy

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.12, w Działdowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nordic walking do 65 km od Działdowa. Pomysły na odrobinę ruchu na powietrzu w weekend 18 - 19 grudnia”?

Prasówka Działdowo 16.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nordic walking do 65 km od Działdowa. Pomysły na odrobinę ruchu na powietrzu w weekend 18 - 19 grudnia Szukasz ciekawych tras do nordic walking w pobliżu Działdowa? Z Traseo mamy dla Ciebie kilka podpowiedzi na najbliższy tydzień (od 18 grudnia). Jeżeli przed Tobą pierwszy marsz nordic walking, zacznij w weekend. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by znaleźć swoje tempo. Oto nasze pomysły, gdzie można się wybrać z Działdowa na nordic walking. W tym tygodniu znaleźliśmy szlaki w odległości do 65 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, jak Ci się podobało.

📢 Święta w kuchni – gadżety do bożonarodzeniowych wypieków. Zobacz, jakie świąteczne akcesoria kuchenne warto kupić Świąteczne akcesoria kuchenne to istotny element bożonarodzeniowego wyposażenia kuchni. Trudno wyobrazić sobie święta Bożego Narodzenia bez rodzinnie wykonywanych wypieków. W domach, w których mieszkają dzieci takie wspólne pieczenie ciast, ciasteczek i pierników to coroczny rytuał, bez którego święta nie mogłyby się odbyć. Przygotowaliśmy galerię z najciekawszymi świątecznymi akcesoriami do kuchni, które uatrakcyjnią i umilą przedświąteczne przygotowania.

📢 Wiedźmin w prawdziwym życiu? Witcher School, czyli polski larp dla fanów Wiedźmina, Sapkowskiego i fantasy Wiedźmin to już dziś marka znana na całym świecie. Wykreowany przez Andrzeja Sapkowskiego książkowy świat fantasy poruszył wyobraźnię i serca czytelników, a za sprawą gier od CD Projekt RED Wiedźmin ma dziś fanów w każdym zakątku globu. Komu mało książek, gier i serialu Netflixa, który na dniach wystartuje z drugim sezonem, ten może spróbować swoich sił w prawdziwym wiedźminowaniu, a przynajmniej w odgrywaniu postaci ze świata Sapkowskiego w niezwykłym larpie. Witcher School (Szkoła Wiedźminów) pozwala uczestnikom przenieść się na kilka dni do ich ulubionego świata fantasy, do prawdziwego zamku pełnego rycerzy, bohaterów i spiskowców.

Prasówka 16.12 Działdowo: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Działdowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nie jedz tego na kolację, bo nie zaśniesz. Zadbaj o dobry sen i energię o poranku. Co można jeść, a czego lepiej unikać na kolację? Prawidłowa higiena snu warunkuje właściwe funkcjonowanie organizmu. Niedostateczna ilość lub słaba jakość snu może zwiększać ryzyko wielu chorób, w tym nadciśnienia tętniczego i cukrzycy typu 2. Spożywanie niektórych produktów przed snem może znacząco zmniejszać stężenie melatoniny i tym samym utrudniać zasypianie. Sprawdź, które produkty mogą ułatwić zasypianie oraz zapewnić lepszy sen.

📢 Sylwester miejski 2021/2022: Zakopane, Kraków, Gdańsk, Białystok, Wrocław, Warszawa. Gdzie się odbędzie, a gdzie odwołano imprezę? Sylwester 2021/2022 zbliża się wielkimi krokami. Wielu Polaków lubi go spędzać hucznie, na miejskich imprezach, które w poprzednich latach były organizowane w wielu polskich miastach. Wszystko zmieniło się przez pandemię COVID-19. W 2021 r. z powodu IV fali koronawirusa odwołano wiele miejskich imprez, inne podzielono na kilka mniejszych wydarzeń. To nie oznacza jednak, że w tym roku nie odbędzie się żaden miejski sylwester. Sprawdziliśmy, w których miastach będzie można powitać Nowy Rok na miejskich koncertach.

Kolejne korona-obostrzenia właśnie weszły w życie