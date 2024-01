Przegląd prasy 14.01.2024 Działdowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Działdowa

W sobotę, 13 stycznia, na parkiecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie została rozegrana IV runda Klik OSiR Ligi Halowej Piłki Nożnej. 154 bramki kibice oglądali podczas rundy eliminacyjnej. Drużyna z Rumiana zwycięża ligę i do play off awansuje z pozycji lidera z 18 punktami na koncie. Drugie miejsce zajął Serwis informacyjny – Syla, a trzecie JAN-POL – obydwie drużyny zdobyły po 16 oczek. Tuż za podium znalazły się Swojskie Wyroby Karbowski.

Zima w pełni, a na horyzoncie pojawia się propozycja idealna dla miłośników lodowych przygód! Lidzbarskie Lodowisko zaprasza do wspólnego korzystania z zimowego uroku na lodzie. To doskonałe miejsce, gdzie zarówno dzieci, jak i dorośli, mogą cieszyć się aktywnością na świeżym powietrzu.

Iluminacje w okresie świąteczno-noworocznym sprawiają, że wszystko, co nas otacza, zyskuje magiczny charakter i jest pełne blasku i ciepła. Aby uwiecznić tę wyjątkową atmosferę na zdjęciach, warto dowiedzieć się, jak zrobić idealne zdjęcie. Poniżej znajdziesz praktyczne wskazówki, które pomogą ci stworzyć piękne i pamiętne obrazy kolorowych światełek i ozdób, które dodają uroku wszystkim miastom i miasteczkom w Polsce.

Społeczność Kurzętnika z radością ogłasza organizację Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej na rzecz poszkodowanych w pożarze w Nielbarku. Wydarzenie odbędzie się 19 stycznia 2024 roku o godzinie 17:00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku.

W niedzielę, 17 marca 2024r. o godz. 9:00 w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie odbędzie się Charytatywny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Zakładu Usług Leśnych – Jana Rozentalskiego, organizowany przez grupę „W Rękach Młodych”, Gminę Rybno oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie.

Wyjątkowa wystawa plenerowa, którą można oglądać w Parku Kolibki w Gdyni, to okazja nie tylko do spaceru wśród bajkowych postaci. Dzięki imponujących rozmiarów lampionom, tunelom świetlnym i zapierającym dech pokazom multimedialnym, stworzysz zdjęcia o niepowtarzalnym charakterze. Jak przygotować się do tej fotograficznej podróży? Przeczytajcie poradnik!