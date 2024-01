Przegląd prasy 11.01.2024 Działdowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Działdowa

W ostatnich dniach doszło do przykrego zdarzenia w Działdowie, gdzie dwóch mężczyzn podszywających się pod hydraulików oszukało starszą mieszkankę, zabierając z jej mieszkania saszetkę z oszczędnościami o wartości około 10 000 zł. Policja apeluje o ostrożność i przypomina o ważnych zasadach bezpieczeństwa.

We wtorek, 10 stycznia 2024 roku, Zespół Szkół w Rybnie wprowadził innowacyjną inicjatywę, montując dwa rowery generujące prąd, które nie tylko promują aktywny tryb życia, ale również dostarczają energię elektryczną do ładowania telefonów komórkowych. To przełomowe przedsięwzięcie zostało możliwe dzięki hojności firmy budowlanej Muniak Pana Tomasza Muniaka, która ufundowała te ekologiczne źródła energii.