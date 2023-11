Przegląd prasy 10.11.2023 Działdowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Działdowa

Wójt Gminy Płośnica, Krzysztof Groblewski, z wielką przyjemnością zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Płośnica na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się w dniu 11 listopada 2023 roku o godzinie 11:00 w malowniczym Wielkim Łęcku.

Burmistrz Lidzbarka oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury mają zaszczyt zaprosić mieszkańców i gości od 9 do 12 listopada na Miejsko-Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Wydarzenie to, mające na celu uczczenie 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, przyniesie liczne atrakcje, refleksje i ducha patriotyzmu do serca miasta.