Prasówka z Działdowa 8.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Beata Kawka to jedna z tych aktorek, które na długo pozostają w pamięci. A to za sprawą jej nietuzinkowej urody, ognistego koloru włosów i oczywiście talentowi aktorskiemu. Dwie dekady temu była jedną z największych gwiazd telewizji. W lipcu tego roku wydała za mąż swoją jedyną córkę, a dzisiaj świętuje swoje 56. urodziny!

Gmina Działdowo, po wielu miesiącach prac modernizacyjnych i zaangażowania lokalnej społeczności, ma powód do radości i dumy. 3 września 2023 roku to dzień, który na stałe wpisze się w historię Uzdowa, gdyż właśnie tego dnia odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego Domu Pomocy Społecznej. Ten ważny krok w rozwoju infrastruktury społecznej nie tylko stanowi ogromną korzyść dla mieszkańców, ale również jest świadectwem troski i zaangażowania w dobrobyt lokalnej społeczności.

Podopieczni trenera Jacka Ciocha rozegrali pierwszy mecz przed własną publicznością na stadionie sportowym w Rybnie, a ich przeciwnikiem była drużyna Goalmania Działdowo. Choć po pierwszej połowie trampkarze Delfina Rybno przegrywali 0:1, to w drugiej połowie zdołali odwrócić losy spotkania, zwyciężając 4:2. Kluczową rolę w tej zwycięstwie odegrał Sylwester Ćwiek, który zdobył klasycznego hat-tricka.

Minister Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak, podkreślił niedawno znaczący wzrost budżetu MON oraz liczebności wojska w Polsce. W porównaniu do roku 2015, budżet Ministerstwa Obrony Narodowej zwiększył się z 38 miliardów złotych do imponujących 158 miliardów złotych na rok 2023. Ponadto, Minister Błaszczak zaznaczył, że wynagrodzenie szeregowego żołnierza wzrosło z 2,5 tysiąca złotych w 2015 roku do obecnych 4960 złotych. Są jednak środowiska, które nadal twierdzą, że to przesada, że sprzęt nie taki, a karabinki nie takie, że czołgi brzydkie. W czasach minionych popularna była maksyma, że armię Wojska Polskiego pomieścić można na Stadionie Narodowym.