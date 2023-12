Prasówka z Działdowa 4.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

W magiczny czas przedświąteczny, organizacja „W Rękach Młodych” wraz z partnerami zaprasza wszystkie dzieci i ich rodziny na niezapomniane Bajkowe Mikołajki pn. "Jesteśmy z Aniką". Wydarzenie odbędzie się 6 grudnia 2023 roku w hali OSiR Rybno, rozpoczynając się o godzinie 16:00 i trwając do godziny 20:00. To będzie nie tylko czas radości i uśmiechu, ale także szansa na wsparcie Aniki Józefowicz, która dzielnie stawia czoła chorobie nowotworowej.

Tajemnicza budowla to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.