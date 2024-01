Prasówka z Działdowa 28.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W okresie od 22 do 26 stycznia 2024 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Rumianie, zorganizowało niezapomniane ferie zimowe, które rozświetliły chłodną aurę miejscowości. Tygodniowe wydarzenie skupiło liczne grono dzieci, zapewniając im pełen okres radości, kreatywności oraz fantastycznej zabawy.

Do 31 marca 2024 r. trwa nabór do Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. To już czwarta jego edycja.