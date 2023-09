Prasówka z Działdowa 27.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.09, w Działdowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Beata Szydło na zamku w Ostródzie: Polska racja stanu nad błędami politycznymi (wideo)”?

Prasówka Działdowo 27.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Beata Szydło na zamku w Ostródzie: Polska racja stanu nad błędami politycznymi (wideo) Wtorkowy wczesny wieczór przyniósł niezwykłe wydarzenie do zamku w Ostródzie, gdzie mieszkańcy oraz kandydaci Zjednoczonej Prawicy zgromadzili się, by powitać byłą premier Rzeczypospolitej Polskiej, obecną europosłankę Beatę Szydło. Spotkanie, które odbyło się w reprezentacyjnej sali zamku, było organizowane przez senator Bogusławę Orzechowską, lidera okręgu 34 do parlamentu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, Leonarda Krasulskiego, oraz wiceministra aktywów Państwowych, Andrzeja Śliwkę.

📢 Ulica Północna w Działdowie została wyremontowana (WIDEO) W Działdowie odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanego odcinka ulicy Północnej, który stanowi ważny szlak komunikacyjny w regionie. To wydarzenie jest wynikiem staranności i zaangażowania wielu osób oraz znacznego wsparcia finansowego ze strony Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Oto więcej szczegółów na ten temat.

📢 9 najpiękniejszych skansenów wiejskich w Polsce - nie tylko Lipce Reymontowskie z „Chłopów”. Tam przeniesiecie się w przeszłość Lipce Reymontowskie to urocza wieś, słynąca z tego, że właśnie tutaj Władysław Reymont osadził akcję swojej słynnej powieści „Chłopi”. Na pewno warto odwiedzić ją w czasie jesiennego weekendu – czeka tam was sporo atrakcji, które opisujemy niżej. Ale Lipce Reymontowskie to nie niejedyne miejsce, w którym możecie przekonać się, jak wyglądała dawna polska wieś. Zapraszamy do galerii 9 wyjątkowych skansenów wiejskich, w których możecie zobaczyć śliczne malowane chałupy, urocze drewniane kościoły i cerkwie, dawne wiatraki, olejarnie, a nawet starą remizę. Tam naprawdę możecie się poczuć, jakbyście przenieśli się w czasie.

Prasówka 27.09 Działdowo: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Działdowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Judo w Koszelewach – zapraszamy chętnych na treningi od października (WIDEO) Mamy ogromną przyjemność zaprosić Was do sekcji Judo, która rusza w naszej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach od października. To wyjątkowa okazja dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rybno, aby rozpocząć fascynującą przygodę z Judo pod czujnym okiem doświadczonego trenera.

📢 V Półmaraton w Biskupcu o Puchar Wójta Gminy Biskupiec – zaproszenie Już 29 października 2023 roku o godz. 12:30 odbędzie się V Półmaraton w Biskupcu o Puchar Wójta Gminy Biskupiec. Na to wydarzenie zapraszamy wszystkich miłośników biegania długich dystansów. 📢 Hartowiec rządził na Igrzyskach w klasie Optimist na jeziorze Rumian! (WIDEO I ZDJĘCIA) W sobotę, 23 września 2023 roku o godz. 9:00 na jeziorze Rumian w Szczuplinach (Rumiana Dolina) odbyły się otwarte Regaty w klasie Optimist o Puchar Wójta Gminy Rybno pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

