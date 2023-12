Prasówka z Działdowa 2.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Stowarzyszenie Twórców i Miłośników Obrazu „FOKUS” oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie mają zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców na wyjątkowe wydarzenie kulturalne, które odbędzie się 5 grudnia o godzinie 18:00 w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej. To niepowtarzalna okazja do uczestnictwa w promocji fotoalbumu wierszowanego „Zdarzyło się nad Wkrą” oraz spotkania z utalentowanymi autorami - Elżbietą Szczepkowską i Bogdanem Sarwińskim.

W Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku odbyła się już XV edycja Powiatowego Konkursu Astronomicznego „Copernicus”. Tradycyjnie patronowało przedsięwzięciu Starostwo Powiatowe w Działdowie, które ufundowało atrakcyjne nagrody.

Relacja otwarcia wyremontowanego odcinka drogi powiatowej nr 1363N łączącej wsie Gnojno i Petrykozy w gminie Działdowo. Wyremontowany odcinek liczy ponad 1,6 km. Droga została poszerzona do 5,5 metra. Wzmocniono podłoże i pobocza. Całkowita wartość tej inwestycji to 1 541 300, 16 zł. Wkład własny powiatu to 462 390, 05 zł, natomiast 1 078 910,11 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W wydarzeniu udział wzięły władze powiatu działdowskiego, gminy Działdowo, radni, a także przedstawiciele mieszkańców. Wstęgę przecinał również poseł PiS - Robert Gontarz, który pomagał regionalnym władzom w pozyskaniu funduszy na tę inwestycję. Wcześniej droga była w zasadzie nieprzejezdna. Rosnące w jej skrajni topole swoimi korzeniami doprowadziły do poważnych deformacji i ubytków w asfalcie.