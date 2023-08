Prasówka z Działdowa 18.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka 18.08 Działdowo: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Działdowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Welski Park Krajobrazowy to wyjątkowe miejsce, które zachwyca pięknem przyrody i różnorodnością krajobrazów. To raj dla miłośników aktywnego wypoczynku - oferuje wiele atrakcji, takich jak spływy kajakowe, wędrówki piesze i rowerowe. Szlak Błękitny, trasa do Piekiełka oraz szlak wokół Jeziora Rumian to tylko niektóre z urokliwych tras, które czekają na odkrycie w tej malowniczej okolicy. Jednak najbardziej ekscytującym wyzwaniem jest spływ kajakowy na rzece Wel, która zaskakuje zróżnicowanym charakterem i zapewnia niezapomniane przeżycia wśród urokliwej scenerii naturalnego środowiska.