Prasówka z Działdowa 11.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.11, w Działdowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Patriotyczne nuty w Rybnie: Jak społeczność szkolna świętowała Niepodległość (WIDEO I ZDJĘCIA)”?

Prasówka Działdowo 11.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Patriotyczne nuty w Rybnie: Jak społeczność szkolna świętowała Niepodległość (WIDEO I ZDJĘCIA) W piątek, 10 listopada 2023 roku, o godzinie 11:00, uczniowie oraz nauczyciele zebrali się w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie, by uczcić 105. rocznicę Święta Niepodległości. Uroczysty apel, który odbył się w szkolnej sali sportowej, był nie tylko okazją do refleksji nad historią, ale również do wyrażenia jedności i patriotyzmu przez społeczność szkolną.

📢 Muzyka Łączy Pokolenia w Lidzbarku! Zapraszamy na koncert! Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku z przyjemnością ogłasza wyjątkowe wydarzenie muzyczne, które odbędzie się w ramach obchodów Święta Niepodległości. Koncert pt. "Muzyka Łączy Pokolenia" to wyjątkowa okazja do wspólnego świętowania i delektowania się wyjątkowym repertuarem, który przeniesie nas przez różne epoki muzyczne, łącząc pokolenia w szlachetnym dźwięku patriotyzmu.

📢 10 najpopularniejszych krajów na święta i sylwestra. Polacy kochają tam jeździć! Ile kosztują wycieczki, czy już ruszyły rezerwacje? Trzy popularne platformy turystyczne opublikowały wyniki najnowszych badań, które zdradzają podróżnicze trendy i ulubione kierunki zimowych wyjazdów Polaków. Do których krajów najchętniej wybierzemy się w tym roku na Boże Narodzenie i sylwestra? Ile kosztują wycieczki all inclusive do tych miejsc? Czy ceny spadły, czy raczej wzrosły w porównaniu do 2022 r.? Przekonajcie się – wyniki raportów mogą was zaskoczyć.

Prasówka 11.11 Działdowo: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Działdowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zapraszamy na uroczyste odsłonięcie pomnika w Dłutowie! Starosta Działdowski, Burmistrz Lidzbarka oraz Grupa Inicjatywna Budowy Pomnika mają zaszczyt zaprosić mieszkańców i gości na uroczystość odsłonięcia pomnika, który stanowić będzie wyraz hołdu dla Obrońców Ojczyzny, Polskości i Wiary, a także dla Ofiar Wojen, Okupacji i Zaborów.

📢 Hanna Bem zaprasza na Bieg Niepodległości do Rybna! (WIDEO) Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie, Hanna Bem, serdecznie zaprasza wszystkich miłośników sportu oraz uczestników biegów na uroczyste Święto Niepodległości, które odbędzie się już w najbliższą sobotę, na stadionie sportowym w Rybnie, o godzinie 11:00. 📢 Miejsko-Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Lidzbarku Burmistrz Lidzbarka oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury mają zaszczyt zaprosić mieszkańców i gości od 9 do 12 listopada na Miejsko-Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Wydarzenie to, mające na celu uczczenie 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, przyniesie liczne atrakcje, refleksje i ducha patriotyzmu do serca miasta. 📢 Turniej Tenisa Stołowego z Okazji Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Działdowo Wójt Gminy Działdowo, Mirosław Zieliński, we współpracy z Sekcją Tenisa Stołowego Gminy Działdowo, serdecznie zaprasza wszystkich miłośników tenisa stołowego na wyjątkowy turniej z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wydarzenie odbędzie się 11 listopada 2023 roku o godzinie 9:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Uzdowie.

📢 „Godni Naśladowania” mieszkają i działają w naszym regionie! (ZDJĘCIA) W poniedziałek, 6 listopada w olsztyńskiej Kuźni Społecznej, odbyło się coroczne Warmińsko-Mazurskie Forum Organizacji Pozarządowych. To wydarzenie, zgromadziło przedstawicieli licznych organizacji pozarządowych z regionu, stanowiąc platformę do dyskusji na temat aktualnych potrzeb, wyzwań i możliwości sektora pozarządowego. 📢 Postacie z bajek odwiedziły najmłodszych uczniów z Rybna! (GALERIA ZDJĘĆ) W Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie świętowano Dzień Postaci z Bajek w niezwykły sposób. Dnia 9 listopada najmłodsi uczniowie, zarówno pierwszoklasiści, jak i przedszkolaki, mieli okazję spotkać się z czterema niezwykłymi postaciami ze świata bajek.

11 Listopada: Dzień Upamiętnienia Niepodległości FLESZ