Prasówka z Działdowa 10.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Program „Moja Woda” ma pomóc w łagodzeniu skutków suszy i przeciwdziałaniu podtopieniom budynków w Polsce. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dotacje na budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) właśnie rozpoczął trzecią edycję programu. Za pośrednictwem funduszy wojewódzkich można otrzymać do 6 tys. zł dotacji na utworzenie na swoich nieruchomościach systemów zatrzymywania wód opadowych.

Noce spadających gwiazd to niezwykłe widowisko. Ludzkość zachwyca się nim już od dwóch tysięcy lat. Jeśli pogoda sprzyja, to można dostrzec rój meteorytów, który wygląda jak spadające gwiazdy.

Wyjątkowy i wszechstronny Tak wiele do zaoferowani...

Zapnij pasy i leć do świata innowacji Potęga mocy ...

Zapnij pasy i leć do świata innowacji Potęga mocy ...

Rodzice, opiekunowie prawni bądź osoby pełnoletnie, które podpisały umowę darowizny sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem w ramach Projektu mają obowiązek składania co najmniej dwukrotnie przez okres 2 lat od zakończenia Projektu oświadczenia o posiadaniu otrzymanego sprzętu.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Działdowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Z ogromną radością pragniemy zaprosić na wyjątkowe wydarzenie – Zlot Samochodów Zabytkowych „Klasyczna Jazda 2023”! Jeśli kochacie piękno i historię motoryzacji oraz pragniecie spędzić niezapomniany czas w gronie pasjonatów, to to wydarzenie jest dla Was!

Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków piłki nożnej na aktywne zakończenie wakacji w Tuczkach, czyli turniej piłki nożnej o Puchar Andrzeja Śliwki, który odbędzie się 3 września o godz. 9:00. Szczegóły znajdziecie poniżej na plakacie oraz na naszych portalach.

Sołtys wsi Prusy – Ryszard Podowski, Sołtys Nowej Wsi – Adrian Gryszpanowicz, Radny Gminy Rybno – Sylwester Kasprowicz oraz mieszkaniec Prus – Jan Fafiński serdecznie zapraszają mieszkańców trzech sołectw – Szczuplin, Prus i Nowej wsi wraz z dziećmi na Piknik Rodzinny do Rumianej Doliny na plac przy wiacie.