Prasówka z Działdowa 1.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Stomil Olsztyn nie wykorzystał okazji, by zapewnić sobie co najmniej grę w barażach o awans do pierwszej ligi. W meczu 33. kolejki nieoczekiwanie zremisował u siebie 1:1 z Siarką Tarnobrzeg. Jedyną bramkę dla ekipy ze stolicy województwa warmińsko-mazurskiego zdobył Hubert Krawczun.

W piątek, 26 maja 2023r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej przy Urzędzie Gminy w Rybnie odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Rybno, podczas której podjęto min. uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 2023 „Rokiem Obchodów Jubileuszu 50-lecia utworzenia Gminy Rybno”.