Prasówka z całego tygodnia 15.10.2023 w Działdowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Działdowo, 15.10.2023. 8.10 - 14.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wybory to święto demokracji. Nasz głos jest niezwykle ważny – decyduje o przyszłości Polski. Już w najbliższą niedzielę, 15 października, Polki i Polacy mogą oddać głos w wyborach do Sejmu i do Senatu, a także w referendum. By zachęcić do korzystania ze swojego prawa, rząd przygotował akcje profrekwencyjne. Gminy do 20 tys. mieszkańców mogą otrzymać dodatkowe pieniądze dla kół gospodyń wiejskich lub lokalnych klubów sportowych na rozwój.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg rozdzieli ponad 130 milionów złotych na projekty poprawiające infrastrukturę drogową w naszym regionie w 2024 roku, ogłosił Wiceminister Aktywów Państwowych, Andrzej Śliwka. Inwestycje obejmują zarówno powiaty, gminy, jak i miasta, mając na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, skrócenie czasów podróży oraz poprawę dostępu do obszarów wiejskich.