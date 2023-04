Prasówka tygodniowa z 9.04.2023 w Działdowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Zastanawiasz się czym zaskoczyć gości na święta wielkanocne? Szukasz pomysłu na szybkie przekąski na Wielkanoc? Zebraliśmy dla ciebie najlepsze pomysły na takie pyszne potrawy. To m.in. wiosenne roladki, rolmposy, błyskawiczny pasztet, a także rewelacyjna pierzeń rzymska z jajkiem podawana na zimno. Przekonaj się, jakie są wyśmienite i proste do przygotowania. Zobacz 12 najlepszych przepisów na przekąski na Wielkanoc.

Wielka Sobota to dzień przed Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego, czyli przed Wielkanocą w kalendarzu chrześcijańskim. Wielka Sobota jest dniem zadumy i refleksji, w którym w kościołach odbywają się nabożeństwa wielkanocne, w tym liturgia Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna się zwykle po zachodzie słońca.

Przed Wielkanocą wiele supermarketów wprowadziło dłuższe godziny pracy. W związku ze zmianami wybrane sklepy w Wielki Piątek będą otwarte nawet do 23:00. Sprawdźmy, w jakich godzinach zrobimy tego dnia zakupy w Biedronce, Netto, Lidlu, Kauflandzie oraz Aldi.

Tygodniowa prasówka 9.04.2023: 2.04-8.04.2023 Działdowo: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Działdowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wielkanoc to święta obchodzone są wiosną, dlatego roślin, które kojarzą się z nimi jest całkiem sporo. Niektórych z nich używamy do przygotowania świątecznych dekoracji, inne po prostu kwitną w tym terminie. Są też takie, których nazwy nawiązują do wydarzeń związanych z tymi świętami. Poznajcie wielkanocne rośliny.