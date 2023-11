Prasówka tygodniowa z 5.11.2023 w Działdowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Działdowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 29.10 a 4.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kosmiczne zajęcia – gwiazdy przyciągają seniorów! (WIDEO I ZDJĘCIA)”?

Przegląd tygodnia: Działdowo, 5.11.2023. 29.10 - 4.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kosmiczne zajęcia – gwiazdy przyciągają seniorów! (WIDEO I ZDJĘCIA) W sobotę, 4 listopada 2023 roku, o godzinie 12:00, w Dziennym Domu Seniora w Rybnie odbyły się kolejne wyjątkowe wykłady z astronomii, które zgromadziły entuzjastów nieba i kosmosu. Tego dnia seniorzy z terenu gminy Rybno mieli okazję odkryć tajemnice wszechświata, dzięki zajęciom zorganizowanym przez Fundację Nicolaus Copernicus w ramach projektu SENIORSTARS 2023. Projekt ten cieszy się wsparciem finansowym udzielonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego wieloletniego programu na rzecz Osób Starszych "Aktywni +", Edycja 2023. 📢 Strażacy z gminy Rybno brali udział w ćwiczeniach! Szkolą się dla mieszkańców (WIDEO I ZDJĘCIA) W sobotę, 4 listopada 2023 roku, o godzinie 9:00, miejscowość Hartowiec zamieniła się w centrum intensywnych ćwiczeń przeprowadzonych przez Powiatową Państwową Straż Pożarną w Działdowie. Ta imponująca demonstracja umiejętności i współpracy jednostek ratowniczych przyniosła okolicznym mieszkańcom pewność, że są w bezpiecznych rękach.

📢 Jednostki OSP w gminie Rybno są dobrze wyposażone! (WIDEO I ZDJĘCIA) Wspólnoty lokalne na całym świecie cenią sobie i polegają na ochotnikach, którzy poświęcają swój czas i energię, aby chronić zdrowie i życie mieszkańców. Jednym z kluczowych elementów troski o bezpieczeństwo jest jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, która nie tylko jest gotowa do reagowania na nagłe sytuacje, ale także dba o rozwijanie swoich zasobów.

Tygodniowa prasówka 5.11.2023: 29.10-4.11.2023 Działdowo: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Działdowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ewa Gorzelak zniknęła z showbiznesu. W jej życiu doszło do prawdziwej tragedii. Sprawdź, co dzisiaj porabia aktorka Ewa Gorzelak to utalentowana aktorka. Jej piękny uśmiech i delikatna uroda była znakiem rozpoznawczym kobiety. Widzowie znają ją z roli Gabrieli z „Na Wspólnej”, której losy śledzili z zapartym tchem. W pewnym momencie aktorka zniknęła z show-biznesu. Miała ku temu bardzo ważny powód.

📢 Kurtki zimowe damskie dla starszych pań. W nich będzie i ciepło, i stylowo. Zobacz modne fasony na sezon 2023/ 2024 Kurtki zimowe damskie nie tylko chronią przed mrozem, ale i stanowią ważną część całej stylizacji. Ten element garderoby jako jeden z pierwszych rzuca się w oczy, warto więc dobrać go do naszego stylu, a jednocześnie zgodnie z panującymi trendami. Planujesz zakup nowej kurtki na zimę? Zobacz, co będzie się nosić tego sezonu, a także, w czym będzie najcieplej! 📢 2 listopada – Dzień Zaduszny lub Święto Zmarłych (WIDEO) 2 listopada każdego roku to dzień, który w polskiej tradycji nazywany jest Zaduszkami, Dniem Zadusznym lub Świętem Zmarłych. To ważne święto, które przypada tuż po Wszystkich Świętych, i ma głębokie znaczenie religijne oraz kulturowe. W tym dniu odwiedzamy cmentarze, zapalając na grobach znicze i składając kwiaty, aby uczcić pamięć naszych bliskich, którzy odeszli.

📢 Rusza Liga Halowej Piłki Nożnej w Rybnie! Zapraszamy zespoły do zapisów Szukasz emocji, rywalizacji i sportowej pasji? Mamy dla Ciebie doskonałą okazję! Ruszyły zapisy na Ligę Halowej Piłki Nożnej w Rybnie, która obiecuje dostarczyć Ci niezapomniane wrażenia i wiele piłkarskich emocji. Nie czekaj, dołącz z zespołem i weź udział w tej fascynującej rozgrywce! 📢 Gminna Biblioteka w Rybnie zaprasza na obchody z okazji Dnia Niepodległości! Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie ma zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców na wyjątkowe spotkanie z okazji 105. rocznicy odzyskania niepodległości pod tytułem "Patriotyzm od Pokoleń". To wyjątkowa okazja, aby razem uczcić naszą historyczną dziedzictwo i podzielić się wspólnym patriotyzmem.

📢 Ks. Sławomir Skonieczka: Dzień Wszystkich Świętych – tradycja, która nie umiera (WIDEO) 1 listopada to dzień wyjątkowy dla Polaków, kiedy cała Polska staje się morzem zapalonych zniczy i kolorowych kwiatów. To Dzień Wszystkich Świętych, święto upamiętniające zmarłych bliskich, które od wieków ma swoje miejsce w sercach Polaków. Dlaczego to święto jest tak ważne dla naszego narodu i dlaczego warto je kultywować?

📢 Królewskie powitanie w Hartowcu! Wóz bojowy trafił do OSP! (WIDEO I ZDJĘCIA) Długo wyczekiwany moment nadszedł w piątek, 27 października 2023 roku, gdy Ochotnicza Straż Pożarna w Hartowcu powitała nowy wóz bojowy w uroczystej ceremonii, która zgromadziła wiele osób z całego regionu. To wydarzenie było nie tylko doniosłym momentem dla strażaków z Hartowca, ale także dla wszystkich mieszkańców sołectwa. 📢 Zapraszamy do Działdowa i Rybna na Treningi Kickboxingu dla dzieci, młodzieży i dorosłych! Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie to miejsce, gdzie każdy miłośnik dobrej zabawy i aktywnego stylu życia może znaleźć coś dla siebie. W każdy poniedziałek o godzinie 17:15 w sali gimnastycznej tej szkoły odbywają się treningi Kickboxingu prowadzone przez doświadczonego trenera z KS Kowalkowski Fight Club Działdowo, Adriana Kowalkowskiego.

📢 Magiczny koncert zaduszkowy w MDK Działdowo! Hołd dla zmarłych artystów (WIDEO) Miejski Dom Kultury w Działdowie zaprosił wszystkich miłośników muzyki na wyjątkowe wydarzenie, które odbyło się 30 października 2023 roku o godzinie 19:00. "Zaduszki Muzyczne" to niezwykła noc, w której lokalni artyści oddali hołd zmarłym artystom, prezentując niezapomniane utwory i przypominając o ich spuściźnie muzycznej.

📢 DKMS w „RyBaśce” – zostań potencjalnym dawcą już w najbliższą niedzielę! Mamy dla Was wyjątkową okazję, która może uratować ludzkie życie. Zapraszamy Was serdecznie na wydarzenie DKMS, gdzie każdy z Was może stać się potencjalnym dawcą szpiku kostnego. To wydarzenie odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 5 listopada 2023 roku, w Restauracji Rybnej "RyBaśka" w godzinach 12:00 – 19:00. 📢 Wystawa Żywych Obrazów w Centrum Kultury w Rybnie - zaproszenie! (WIDEO I ZDJĘCIA) Sztuka jest ważnym elementem naszego życia, stanowi wyraz naszych uczuć i pozwala zmienić sposób, w jaki postrzegamy otaczający nas świat. W Szkole Podstawowej im. Kawalerów Uśmiechu Orderu w Rybnie, uczniowie klas VII podjęli się fascynującego projektu edukacyjnego "Żywe obrazy", który połączył edukację i sztukę w niezwykle twórczy sposób.

📢 Centralny Port Komunikacyjny, czy gwałtowny spór o przyszłość inwestycji Wynik wyborczy z 15 października i wizja stworzenia rządu przez opozycję spowodowała lawinowy wzrost spekulacji na temat przyszłej polityki przyszłego rząd. Ile kontynuacji w sferze socjalne, ile w inwestycjach? Co kontynuować, co odrzucić. W centrum dyskusji znalazła się m.in. flagowa inwestycja, czyli Centralny Port Komunikacyjny. Głosy przeciwko kontynuacji tego projektu pojawiają się często, są agresywne i... mało merytoryczne. Bo oceniając CPK wielu publicystów posługuje się nieprawdziwymi mitami. 📢 Nie tylko gaszą pożary. OSP Rybno zebrało ponad 4 tysiące dla chorej Marysi! (WIDEO I ZDJĘCIA) W sobotę, 28 października 2023 roku hala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie stała się areną emocji i współzawodnictwa podczas Strażackiego Charytatywnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej zorganizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rybnie. Wydarzenie to odbyło się we współpracy z Gminą Rybno oraz OSiR Rybno. Oprócz sportowej rywalizacji, turniej miał szczytny cel - wsparcie chorej na nowotwór Marysi.

📢 Prasówka z całego tygodnia 29.10.2023 w Działdowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Działdowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 22.10 a 28.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mistrzostwa Nordic Walking o Puchar Starosty Powiatu Działdowskiego!”?

ZOBACZ KONIECZNIE Nasze podatki to nic przy tych pomysłach LISTA

PSL: Bez weta to absurd, ale nie wiem, jak zagłosują nasi europosłowie