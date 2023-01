Prasówka Działdowo 28.01.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Działdowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.01, w Działdowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Drukarka OKI C650 – jak we własnym zakresie przygotować i wydrukować materiały od cenówek po banery, aby sprzedawać efektywniej?”?

📢 Drukarka OKI C650 – jak we własnym zakresie przygotować i wydrukować materiały od cenówek po banery, aby sprzedawać efektywniej? Skuteczna i atrakcyjna wizualnie komunikacja ma kluczowe znaczenie dla każdego sprzedawcy detalicznego, dlatego być może warto zainwestować w drukarkę, która poradzi sobie z każdym zadaniem.

📢 Niezwykłe zdjęcie misia na Marsie obiegło świat. Zobacz fotografię przesłaną przez sondę kosmiczną Najnowsze zdjęcie zrobione na Marsie przez sondę kosmiczną zdobyło rozgłos na całym świecie. Wszystko przez to, że przedstawia… „misia” na powierzchni czerwonej planety. Niecodzienna fotografia to ciekawy obraz pozaziemski. Zobaczcie sami. 📢 Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2023/2024. Sprawdź, kiedy składać podanie, jakie są etapy rekrutacji i ile szkół można wybrać? Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych oraz ich rodzice zastanawiają się, kiedy rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Przed ósmoklasistami jeszcze majowy egzamin, ale o wyborze szkoły decydują dużo wcześniej. Zwłaszcza że rekrutacja do szkół średnich jest kilkuetapowa. Kiedy należy składać podanie do szkoły średniej? Ile szkół można wybrać? Zebraliśmy najważniejsze informacje o rekrutacji do szkół na rok szkolny 2023/2024.

Prasówka 28.01 Działdowo: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Działdowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Premiera Dead Space Remake. Sprawdź recenzje i opinie dotyczące odświeżonej wersji hitu sprzed lat Dead Space to jedna z najcieplej wspominanych przez graczy marek wirtualnych horrorów. Genialne dwie pierwsze części zainspirowały różnych twórców do własnych dzieł tego typu, jednak to oryginały cieszyły się największą sympatią. Kilka miesięcy temu właściciel marki, czyli Electronic Arts ogłosiło, że pojawi się odświeżona wersja klasyka. Dziś jest jego premiera – sprawdź, czy warto kupić grę oraz jakie są recenzje i opinie dziennikarzy na całym świecie.

📢 Nierozłączne pary polskiego show-biznesu. Zobacz, które związki mogą pochwalić się długim stażem i gorącym uczuciem W każdym związku partnerskim są mniejsze, jak i większe kryzysy. Zauważalne jest to zwłaszcza wśród tych par, które znane są szerszej publiczności, czyli tzw. celebrytów. Wydawać by się mogło, że popularność przeszkadza w tworzeniu stałej relacji. Te pary są tego zaprzeczeniem. Zobacz ludzi, których połączyło gorące uczucie i nadal są razem. 📢 Sony udostępnia kolejne czasowe wersje demo w ramach PS Plus. Na liście coraz więcej tytułów, w tym The Last of Us: Part I Od wprowadzenia zmian w abonamencie PlayStation Plus, Sony udostępnia czasowo ograniczone demonstracyjne wersje kilkumiesięcznych gier dla subskrybentów najdroższego wariantu – Premium. W ramach usługi możecie sprawdzić przez kilka godzin m.in. Cyberpunk 2077, Horizon Forbidden West czy The Last of Us: Part 1. Teraz w ofercie pojawiły się dwie nowe pozycje. Sprawdźcie szczegóły.

📢 Co posiać już w lutym w szklarni lub tunelu? Te warzywa zniosą zimno, a ty zbierzesz plony już wiosną Jeśli mamy w ogrodzie szklarnię lub tunel, to niektóre warzywa możemy posiać już w lutym. Trzeba jednak wybrać te, które kiełkują w niskich temperaturach i zniosą też przejściowe mrozy, które mogą się jeszcze zdarzyć. Sprawdź, co posiać w szklarni już w lutym i ciesz się wczesnymi plonami. 📢 Najlepsze aplikacje randkowe. 5 programów, które pomogą ci znaleźć drugą połówkę za pomocą smartfonu Odkąd internet stał się powszechnie dostępny, ludzie zawierają z jego pomocą wirtualne znajomości. Na porządku dziennym jest poznawanie innych osób na tematycznych grupach i forach lub czacie ulubionej gry wieloosobowej. Jak w przypadku wszystkiego, co technologiczne, sposoby poznawania bratnich dusz ewoluowały i wraz z upowszechnieniem smartfonów powstały specjalne programy, które ułatwiają samotnym osobom poznanie swoich potencjalnych drugich połówek. Zobacz 5 najlepszych aplikacji randkowych.

📢 Budowa dróg. Zobacz kiedy pojedziesz nową trasą w swojej okolicy! Udostępnienie kierowcom 256 km dróg krajowych, ogłoszenie przetargów na inwestycje o długości 565 km oraz zawarcie umów na realizację 295 km to plany inwestycyjne Ministerstwa Infrastruktury i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na 2023 rok. Co ciekawe, mamy już prawie 1800 km autostrad i ponad 3000 km dróg ekspresowych. 📢 Ceny mieszkań spadły pod koniec 2022 r. Czy będą spadać dalej? Eksperci: zakup mieszkania łatwiejszy w drugiej połowie roku Ceny mieszkań spadały w IV kwartale 2022 r. w większości miast. Według ekspertów w tym roku należy jednak liczyć bardziej na pojedyncze promocje niż falę obniżek. Najlepszym momentem na zakup nieruchomości powinna być druga połowa br., na co wpłynie m.in. program „Pierwsze Mieszkanie”.

📢 Zaczyna się drugi semestr w szkołach. Jak będzie wyglądał? Ile trwa i kiedy się kończy drugie półrocze w roku szkolnym 2022/2023? Wyjaśniamy Drugie półrocze 2023 rozpoczyna się w okolicach ferii zimowych. Dla szkół podstawowych i klas niematuralnych szkół ponadpodstawowych ostateczną datę końca semestru ustala dyrektor szkoły. Zazwyczaj jednak drugi semestr rozpoczyna się od lutego, a oceny semestralne za pierwsze półrocze są wystawiane pod koniec stycznia. W tym czasie odbywa się także maraton wywiadówek z rodzicami. Co interesuje uczniów, jeśli chodzi o drugie półrocze? Przede wszystkim to, ile dni nauki zostało do wakacji, kiedy wypadają dni wolne od szkoły oraz do kiedy wystawiane są oceny na koniec roku. Zebraliśmy te najważniejsze informacje. 📢 Hi-Fi Rush zaskoczeniem roku? Niespodzianka Microsoftu i Bethesdy robi furorę. To nowa produkcja twórców The Evill Within Jest styczeń, a Microsoft już zrobił jedną z największych niespodzianek roku, prezentując grę Hi-Fi Rush. Zaskoczeń w tym przypadku jest wiele, od studia odpowiedzialnego za produkcję, przez jej niespodziewaną datę premiery, aż po reakcje graczy. Mamy hit nie tylko wydarzenia Developer Direct, ale i stycznia, a może 2023 roku w ogóle. Sprawdźcie szczegóły.

📢 Policjanci kontrolują autokary. Bezpieczne ferie. ZDJĘCIA Ferie to czas, w którym wzmożony jest ruch autobusów przewożących zorganizowane grupy dzieci i młodzieży na ferie zimowe. Elbląscy policjanci w tym czasie kontrolują autokary, sprawdzają stan techniczny, wyposażenie, czas pracy kierowców, a także badają ich trzeźwość. Przypominamy, że kontrolę autokaru może zgłosić każdy, między innymi rodzic, opiekun, czy organizator wycieczki. Dziś takie kontrole miały miejsce przy ul. Agrykola w Elblągu. Grupy harcerzy jechały do Pieniężna. Nie stwierdzono nieprawidłowości. 📢 Znaleziono u nich marihuanę i amfetaminę. Mogą posiedzieć nawet 3 lata. ZDJĘCIA Policjanci z Elbląga zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o posiadanie środków odurzających. Podczas kontroli znaleźli u nich woreczki foliowe z białym proszkiem i suszem roślinnym. Okazało się, że to amfetamina i marihuana. 📢 Po pijanemu zgłosił, ze skradziono mu auto. Wóz stał przed domem! Mandat w wysokości 500 złotych ma zapłacić pewien elblążanin, który zgłosił kradzież swojego opla insigni. Gdy policjanci przyjechali do miejsca zamieszkania mężczyzny okazało się, że samochód zaparkowany jest nieopodal na parkingu a zgłaszający jest pod wpływem alkoholu.

📢 Popularny lek na przeziębienie wycofany z obrotu przez GIF. Czy masz go w swojej apteczce? Zawiera za duże ilości substancji czynnych Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje na terenie całego kraju serię popularnego proszku musującego stosowanego w leczeniu objawów przeziębienia i grypy. Badania jakościowe wykazały przekroczenie zawartość paracetamolu oraz kwasu askorbowego w produkcie leczniczym. Przedawkowanie paracetamolu może mieć groźne skutki dla zdrowia. 📢 Ułatwi odchudzanie, wzmocni serce, wygładzi skórę. Zimą lepszy od pomidorów. Dlaczego warto pić sok pomidorowy? Wypróbuj jego właściwości Zimą, gdy mamy ograniczony dostęp do krajowych świeżych warzyw i owoców, warto wybierać je w formie przetworów. Szczególnie jeśli chodzi o pomidory, które o tej porze roku są mniej smaczne, a także mają mniej wartości odżywczych. Lepiej więc sięgnąć po sok pomidorowy. Zawiera on więcej silnego przeciwutleniacza likopenu niż świeży pomidor, a przy tym jest niskokaloryczny. Dzięki temu wspomaga odchudzanie, pracę serca, obniża cholesterol i ciśnienie krwi, a nawet poprawia wygląd skóry. Sprawdź, co się stanie, gdy codziennie będziesz pić sok pomidorowy.

📢 Właściciele tych aut będą mieli problem. Szykuje się kolejny zakaz Przybywa w Polsce miast planujących utworzenie stref czystego transportu. Właściciele najstarszych samochodów będą musieli wymienić je na młodsze lub przesiąść się do komunikacji publicznej - podaje w piątek "Rzeczpospolita".

