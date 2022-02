Prasówka Działdowo 26.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Działdowie nie minęło Cię nic ważnego

Atak sił rosyjskich na terytorium Ukrainy trwa już drugi dzień. Głównym celem Rosjan jest opanowanie Kijowa, który jest atakowany z kierunku północnego. Rosja próbuje też uzyskać kontrolę nad strategicznie ważnym lotniskiem w Hostomelu pod Kijowem. Ukraińskie siły wysadziły trzy mosty, by spowolnić rosyjskie natarcie. Walki toczą się także na północnym wschodzie (Czuhujiw, Charków, Sumy, Konotop, Czernihów). Wojska Putina weszły głęboko w obwód chersoński oraz kontrolują część Donbasu. Uderzenia Rosjan na zachodzie Ukrainy są na razie tylko punktowe i słabe.

W Wojskach Obrony Terytorialnej zmieniono status do natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy. Żołnierze brygad OT z województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego mogą zostać wezwani do jednostek wojskowych w czasie krótszym niż 6 godzin. Żołnierze pozostałych brygad OT mogą zostać wezwani do jednostek wojskowych w czasie krótszym niż 12 godzin.