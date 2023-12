Prasówka Działdowo 22.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Działdowie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Działdowo 22.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Makijaż na studniówkę rządzi się swoimi prawami. W tym ważnym dniu każda przyszła maturzystka chce się prezentować pięknie. A to zagwarantuje jej nie tylko odpowiednia kreacja i fryzura, ale także i makijaż. Jeżeli masz odrobinę umiejętności, to z powodzeniem taki make-up wykonasz samodzielnie. Jedynie co to musisz podjąć decyzję, czy ma być delikatny, czy bardziej wyrazisty.