Prasówka Działdowo 14.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Działdowie nie minęło Cię nic ważnego

Według badań naukowych picie wody z plastikowych butelek powoduje zaburzenia hormonalne, co może prowadzić do niepłodności lub spadku odporności organizmu. Winne temu są cząsteczki plastiku przedostające się do wody z opakowania. Hamują one działanie męskich i żeńskich hormonów płciowych. Nadal nie wiadomo, jaki poziom cząsteczek mikroplastiku jest dla nas bezpieczny, a kiedy zagraża on zdrowiu.