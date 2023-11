Prasówka Działdowo 12.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Działdowie nie minęło Cię nic ważnego

Dziś o godzinie 8:30 lokalni samorządowcy oraz mieszkańcy Groszek i Naguszewa zebrali się przy obelisku, aby uczcić 105. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość miała szczególne znaczenie, ponieważ odbyła się przy kamieniu upamiętniającym Plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu.

W piątek, 10 listopada 2023 roku, o godzinie 11:00, uczniowie oraz nauczyciele zebrali się w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie, by uczcić 105. rocznicę Święta Niepodległości. Uroczysty apel, który odbył się w szkolnej sali sportowej, był nie tylko okazją do refleksji nad historią, ale również do wyrażenia jedności i patriotyzmu przez społeczność szkolną.