Prasówka Działdowo 12.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Działdowie nie minęło Cię nic ważnego

Niezwykłe i pełne radości chwile zbliżają się wielkimi krokami dla najmłodszych mieszkańców Gminy Iłowo-Osada – zaczynamy odliczanie do FERII!

Dzisiejszy dzień to bez wątpienia kluczowy moment dla regionu warmińsko-mazurskiego, który właśnie powitał nowych wicewojewodów. Na konferencji prasowej zorganizowanej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, wojewoda przedstawił swoich zastępców i wręczył im nominacje podpisane przez premiera Donalda Tuska.

Czy kochasz pomagać? Jeśli tak, to mamy coś dla Ciebie! Wierzymy, że razem możemy osiągnąć więcej, tworząc jednocześnie piękne wspomnienia i budując silne więzi społecznościowe. Pomagając innym, otwieramy swoje serca, dzielimy się pozytywną energią, i łączymy się specyficzną więzią, która sprawia, że rośniemy jako społeczeństwo.

Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Bogdan Bartnicki, ogłosił na swoim profilu na platformie społecznościowej Facebook radosną wiadomość dla mieszkańców wsi. Samorząd Województwa przydzielił znaczące środki na wsparcie projektów skierowanych do sołectw, kół gospodyń wiejskich i aktywnych mieszkańców obszarów wiejskich w roku 2024.

W ostatnich dniach doszło do przykrego zdarzenia w Działdowie, gdzie dwóch mężczyzn podszywających się pod hydraulików oszukało starszą mieszkankę, zabierając z jej mieszkania saszetkę z oszczędnościami o wartości około 10 000 zł. Policja apeluje o ostrożność i przypomina o ważnych zasadach bezpieczeństwa.

We wtorek, 10 stycznia 2024 roku, Zespół Szkół w Rybnie wprowadził innowacyjną inicjatywę, montując dwa rowery generujące prąd, które nie tylko promują aktywny tryb życia, ale również dostarczają energię elektryczną do ładowania telefonów komórkowych. To przełomowe przedsięwzięcie zostało możliwe dzięki hojności firmy budowlanej Muniak Pana Tomasza Muniaka, która ufundowała te ekologiczne źródła energii.