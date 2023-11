Prasówka 8.11.2023 Działdowo. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Działdowa

"Bogurodzica", średniowieczna polska pieśń religijna, stanowi nie tylko piękną modlitwę skierowaną do Matki Bożej, ale także symbol duchowej walki. W obecnych czasach, gdzie duchowe wyzwania i konflikty są bardziej niż kiedykolwiek istotne, Bogurodzica może być postrzegana jako ostrze, które prowadzi nas w walce duchowej.

W dniu 6 listopada 2023 roku odbyła się uroczystość odbioru inwestycji o zwiększającej znaczenie dla lokalnej społeczności. Przedmiotem tej inwestycji była przebudowa drogi powiatowej nr 1587N, prowadzącej z Malinowa do Działdowa, na odcinku od km 22+095,80 do km 23+740. Ta istotna modernizacja dróg została zrealizowana w ramach etapu II i była współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dla miłośników tenisa stołowego oraz wszystkich entuzjastów tej ekscytującej dyscypliny sportowej mamy świetną wiadomość! Już na początku grudnia rusza Indywidualna Amatorska Liga Tenisa Stołowego, która odbędzie się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie. To doskonała okazja, aby sprawdzić swoje umiejętności, rywalizować z innymi pasjonatami tenisa stołowego oraz spędzić aktywnie czas.

Muzeum Pogranicza w Działdowie zaprasza dzieci na wyjątkowe wydarzenie z okazji Narodowego Święta Niepodległości! W dniu 11 listopada 2023 roku, w godzinach od 11:00 do 14:00, muzeum otwiera swoje drzwi dla młodych odkrywców w wieku od 7 do 12 lat. To doskonała okazja, aby świętować naszą niepodległość w ciekawy i interaktywny sposób.