Prasówka 6.10.2023 Działdowo. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Działdowa

Prasówka Działdowo 6.10: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Nowy punku paszportowy na mapie Warmii i Mazur. Biuro działa od dziś w Starostwie Powiatowym w Nidzicy. To dobra wiadomość dla mieszkańców południowej części województwa, którzy od teraz, żeby złożyć wniosek i odebrać gotowy dokument nie muszą już jeździć do Olsztyna. Wszystkie wydawane paszporty w Polsce są paszportami biometrycznymi - zarówno te dla dzieci, jak i dorosłych. Aby go wyrobić, należy przybyć osobiście wraz z dodatkowymi dokumentami do urzędu w Nidzicy i poczekać do 30 dni na realizację.