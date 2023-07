Prasówka 25.07.2023 Działdowo. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Działdowa

Już w najbliższą sobotę – 29 lipca 2023r. o godz. 12:00 na boisku gminnym w Markusach odbędzie się Event Charytatywny dla Mikołaja z Elbląga, który podczas drugiego śniadania w przedszkolu zachłysnął się winogronem, po czym doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Na skutek niedotlenienia uszkodzeniu uległy wszystkie organy wewnętrzne, w tym również żołądek, który nie chciał podjąć swojej pracy. Do dnia dzisiejszego kontynuowana jest walka o obudzenie Mikołaja.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Działdowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki złożył wszystkim funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Policji życzenia z okazji Święta Policji.

W sobotę, 22 lipca 2023r. na terenie gminy Iłowo – Osada odbył się Konkurs Kulinarny „Bitwa Regionów”, który corocznie angażuje przy zmaganiach o najlepszą regionalną potrawę Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia z terenów wiejskich.

Z wielką radością pragniemy zaprosić Was na wyjątkowy kiermasz rękodzieła i sztuki regionalnej, który odbędzie się w dniach 29-30 lipca 2023 w Rumianej Dolinie w Szczuplinach w gminie Rybno pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Działdowskiego - Pawła Cieślińskiego oraz Wójta Gminy Rybno - Tomasza Węgrzynowskiego. Jest to niepowtarzalna okazja, by odkryć i docenić piękno i unikalność naszego regionu.