Prasówka 23.09.2023 Działdowo. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Działdowa

Stłuszczenie wątroby to niewidoczne i nieodczuwalny problem. Objawy pojawiają się późno, tymczasem choroba sprzyja zawałom i udarom. Niealkoholowe stłuszczenie wątroby (NAFLD) dotyczy nawet co trzeciej dorosłej osoby, tymczasem brak jest zaleceń odnośnie leczenia dietą – a to podstawa również zdaniem lekarzy. Zobacz wyniki badań, w których wskazano 11 najważniejszych produktów i polecany rodzaj jadłospisu.

Nawożenie to jeden z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawie roślin użytkowych, w tym także krzewów owocowych. Jeśli jednak ma przynieść oczekiwane rezultaty, musi być dostosowany do pory roku i gatunku uprawianej rośliny. Zobacz, czym i jak nawozić borówki amerykańskie i inne krzewy owocowe.

W Starych Jabłonkach odbyła się niezwykła uroczystość, która skupiła uwagę nie tylko mieszkańców, ale także wielu przedstawicieli różnych instytucji. Gala Sternik 2023, organizowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, była okazją do uhonorowania gmin i miast, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju swoich społeczności i stworzenia przyjaznych warunków życia dla mieszkańców.

Prasówka 23.09 Działdowo: pozostałe wydarzenia

Agata Kornhauser-Duda podczas podróży do Stanów Zjednoczonych pokazuje się w różnych kreacjach. Moda biznesowa rządzi się swoimi prawami – o czym dobrze wie pierwsza dama. Jej stylizacje są dopasowane do okazji, sylwetki i gustu żony prezydenta. Ubiór, który tym razem założyła to idealna propozycja dla każdej eleganckiej dojrzałej kobiety, która szuka outfitu do biura na ciepły jesienny dzień.