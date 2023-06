Prasówka 16.06.2023 Działdowo. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Działdowa

Better Energy, to duńska spółka specjalizująca się w wytwarzaniu zielonej energii, gigant tej branży w Europie Północnej. Firma BE otworzyła kolejną farmę fotowoltaiczną w Polsce. Między Nidzicą a Wietrzychowem powstała farma, która wytworzyć ma 74 MW energii elektrycznej.

Na ceremonię otwarcia farmy zaproszeni zostali między innymi: Ambasador Królestwa Danii Ole Toft, zarząd Better Energy, przedstawiciele ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz lokalne władze z burmistrzem Jackiem Kosmalą na czele.