Prasówka 13.08.2023 z całego tygodnia w Działdowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W piątek 11 sierpnia 2023r. rozpoczęło się świętowanie tegorocznych Urodzin Działdowa. Główną atrakcją są koncerty, które odbywają się na terenie przyległym do zespołu boisk przy ul. Świerkowej w Działdowie. Na dobry początek przed wielką publicznością wystąpił zespół Piękni i Młodzi, Discoboy oraz RoxaOk – to było rozpoczęcie w rytmie disco.

Wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka oświadczył, że wbrew temu, co chce Bruksela, lasy i gospodarka leśna powinny zostać w gestii poszczególnych państw członkowskich Wspólnoty. Zadeklarował, że rząd Zjednoczonej Prawicy nie zgodzi się na prywatyzację lasów.

Koszelewy to urokliwa miejscowość położona w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego w powiecie działdowskim w Gminie Rybno. Na arenie ogólnopolskiej Koszelewy zyskały rozgłos za sprawą konkursu kulinarnego, którego laureatem została restauracja rybna RyBaśka mieszcząca się właśnie w tej miejscowości. Krytycy kulinarni docenili wysoką jakość lokalnych produktów oraz smak serwowanych dań.

Przejeżdżając przez dawne tereny Małgi większość turystów nie powiedziałaby, że niegdyś miejsce to zamieszkiwały setki osób, które gawędziły wesoło w miejscowej karczmie. Oto przygnębiająca historia opuszczonej wsi na Mazurach – po miejscu, które kiedyś tętniło życiem nie zostało już nic... Co się tam wydarzyło?

Na boisku gminnym w Markusach odbył się Event Charytatywny dla Mikołaja z Elbląga, który podczas drugiego śniadania w przedszkolu zachłysnął się winogronem, po czym doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Na skutek niedotlenienia uszkodzeniu uległy wszystkie organy wewnętrzne, w tym również żołądek, który nie chciał podjąć swojej pracy. Do dnia dzisiejszego kontynuowana jest walka o obudzenie Mikołaja.

Program „Moja Woda” ma pomóc w łagodzeniu skutków suszy i przeciwdziałaniu podtopieniom budynków w Polsce. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dotacje na budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) właśnie rozpoczął trzecią edycję programu. Za pośrednictwem funduszy wojewódzkich można otrzymać do 6 tys. zł dotacji na utworzenie na swoich nieruchomościach systemów zatrzymywania wód opadowych.

Kiermasz rękodzieła i sztuki regionalnej, odbył się w dniach 29-30 lipca 2023 w Rumianej Dolinie w Szczuplinach. To miejsce odwiedzili regionalni twórcy rękodzieła oraz koła gospodyń wiejskich. To wydarzenia dla tych, którzy cenią produkty wykonywane przez polskich artystów i rzemieślników.

Magda Narożna to znana wokalistka zespołu disco polo. Jej piosenki nucą wszyscy fani tej muzyki. Artystka jest też aktywna w swoich social mediach, w których relacjonują większość swojego życia. Pod jej ostatnim zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Magda pokazała się w nowym wydaniu. Co w sobie zmieniła? Koniecznie zobacz.

Noce spadających gwiazd to niezwykłe widowisko. Ludzkość zachwyca się nim już od dwóch tysięcy lat. Jeśli pogoda sprzyja, to można dostrzec rój meteorytów, który wygląda jak spadające gwiazdy.

Rodzice, opiekunowie prawni bądź osoby pełnoletnie, które podpisały umowę darowizny sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem w ramach Projektu mają obowiązek składania co najmniej dwukrotnie przez okres 2 lat od zakończenia Projektu oświadczenia o posiadaniu otrzymanego sprzętu.

Samorząd województwa organizuje konkurs „Najładniejsze stoisko dożynkowe Kół Gospodyń Wiejskich 2023” podczas Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich. Wydarzenie odbędzie się 17 września 2023 roku w olsztyneckim skansenie.

Z ogromną radością pragniemy zaprosić na wyjątkowe wydarzenie – Zlot Samochodów Zabytkowych „Klasyczna Jazda 2023”! Jeśli kochacie piękno i historię motoryzacji oraz pragniecie spędzić niezapomniany czas w gronie pasjonatów, to to wydarzenie jest dla Was!

Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków piłki nożnej na aktywne zakończenie wakacji w Tuczkach, czyli turniej piłki nożnej o Puchar Andrzeja Śliwki, który odbędzie się 3 września o godz. 9:00. Szczegóły znajdziecie poniżej na plakacie oraz na naszych portalach.