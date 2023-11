Pogoda w Działdowie jutro. Jaka będzie pogoda w sobotę, 11.11 w Działdowie?

Pogoda na jutro (sobota, 11.11) dla Działdowa

Prognozowana na jutro temperatura to 8°C w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast na jutrzejszą noc meteorolodzy przewidują ok. 4°C. Jutro prawdopodobieństwo wystąpienia opadów wynosi 80 %. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 1.6 mm deszczu. Pamiętaj, by mieć przy sobie parasolkę.