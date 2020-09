Pogoda na weekend dla Działdowa. Piątek - niedziela (11.09 - 13.09) w Działdowie. Sprawdź prognozę pogody na weekend

Spodziewana temperatura w piątek w Działdowie to 17°C. W nocy temperatura może spaść do 8°C.

Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wyniesie 10%. Zgodnie z długoterminową pogodą na weekend dla Działdowa w piątek towarzyszyć nam będzie wiatr o maksymalnej prędkości do 16 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 7°C. Możemy spodziewać się, że kierunek wiatru będzie zachodnio-południowy. Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz.

Pogoda na weekend w Działdowie w piątek: częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 16 do 18 °C, min. temp. 7 do 9 °C.

Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca.

Szykuje się wspaniały dzień do aktywności na zewnątrz! Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu meteorolodzy oceniają na 10 proc. Według prognozy pogody na weekend dla Działdowa wiatr południowy będzie wiał z prędkością do 19 km/h. Noc może być chłodna, według prognoz termometry pokażą 11°C. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca.

Pogoda na weekend w Działdowie w sobotę:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 20 do 22 °C, min. temp. 10 do 12 °C.

Prognoza pogody na weekend dla Działdowa

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 12.09.2020:

Temperatura w ciągu dnia: 21°C.

Temperatura w nocy: 11°C.

Wiatr: 19 km/h

Kierunek wiatru: południowy.

Prawdopodobieństwo deszczu: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 3.9

