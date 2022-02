Pogoda na jutro dla Działdowa. Zobacz prognozę pogody na poniedziałek, 14.02 w Działdowie

Zgodnie z prognozą pogody, jutro powinno być ok. 6°C. Jutro w nocy możemy spodziewać sie temperatur rzędu -1°C. Opady deszczu pojawią się w poniedziałek na 10 %. Na poniedziałek synoptycy nie przewidują opadów. Parasol nie będzie ci potrzebny.

Synoptycy podają, że zgodnie z prognozą pogody na poniedziałek, 14.02, jutro w Działdowie może wiać z prędkością 23 km/h.Tego wynikiem będzie odczuwalna temperatura, która wyniesie -7°C. Kierunek wiatru będzie południowy.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.