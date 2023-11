Magia Świąt w Gminie Działdowo - Konkurs Bożonarodzeniowy dla Mieszkańców

Konkurs, organizowany we współpracy z Biblioteką Centrum Kultury, jest doskonałą okazją dla mieszkańców Gminy Działdowo do wyrażenia swoich artystycznych zdolności i uczestnictwa w tworzeniu wyjątkowej atmosfery bożonarodzeniowej. Tematyka konkursu obejmuje szeroki zakres inspiracji związanych z Świętami Bożego Narodzenia, co pozwala na dowolność wyboru formy artystycznej.

Biblioteka Centrum Kultury

Więcej szczegółów na temat konkursu, regulamin oraz informacje dotyczące zapisów można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Biblioteki Centrum Kultury pod adresem www.bckburkat.pl. Tam także zamieszczono wszelkie niezbędne informacje dotyczące terminów, kategorii wiekowych, oraz nagród, które czekają na zwycięzców.

Świąteczny konkurs to doskonała okazja, aby wspólnie z rodziną i przyjaciółmi uczestniczyć w tworzeniu magicznej atmosfery Bożego Narodzenia. Wójt Gminy Działdowo i Biblioteka Centrum Kultury serdecznie zachęcają wszystkich do udziału w tej wyjątkowej inicjatywie i życzą twórczych inspiracji.