Lokale wyborcze w Działdowie - wybory prezydenckie 2020. Gdzie głosować w 1 turze?

Wybory do parlamentu 2019

Wybory parlamentarne 2019. W tym roku kolejny raz udamy się do okręgowych komisji wyborczych, aby wziąć udział w wyborach do Sejmu i Senatu. Znana jest już data wyborów. Wybory do parlamentu 2019 odbędą się najprawdopodobniej 13 października. Jak oddać głos? Jak liczone są głosy...