Lidzbarski Przegląd Kabaretów w Amfiteatrze - Burmistrz zaprasza mieszkańców

Trzeci dzień "Dni Lidzbarka" to spotkanie z dużą dawką humoru!

Po raz pierwszy deski nowo wybudowanego Amfiteatru gościć będą kabarety!

Będzie to pierwsza odsłona Lidzbarskiego Przeglądu Kabaretów!

- Jurki to jeden z filarów tzw. Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego, znany fanom dobrego humoru z kultowego serialu improwizowanego Spadkobiercy.

- Ola i Mateusz Kwiatkowscy to członkowie kabaretu FiFa - RaFa. W duecie na estradzie jak również w życiu codziennym, dlatego ich występy to wybuchowa mieszanka doświadczenia scenicznego oraz wszystkiego co niesie ze sobą życie rodzinne.

Serdecznie zapraszamy!

Źródło: Miasto i Gmina Lidzbark