Laur Agrobiznesu: Marzena i Jacek Szulwic zgarniają główną nagrodę! (WIDEO I ZDJĘCIA)

W wydarzeniu, które miało swoje apogeum podczas uroczystej gali finałowej, ogłoszono zwycięzców konkursu, przyznając im prestiżową nagrodę marszałka województwa warmińsko-mazurskiego.

W kategorii „Gospodarstwo Innowacyjne” pierwsze miejsce zdobyło gospodarstwo rolne Państwa Marzeny i Jacka Szulwic z Groszek. To gospodarstwo wyróżnia się nie tylko tradycyjnym podejściem do rolnictwa, ale także nowoczesnymi rozwiązaniami, które wprowadza, przyczyniając się do efektywności produkcji rolniczej. Państwo Szulwic pokazują, że innowacyjność i tradycja mogą iść ze sobą w parze, tworząc harmonijne gospodarstwo rolnicze.

Dodatkowo, w tej samej kategorii, wyróżnienie zdobyła Restauracja RyBaśka z Koszelew, której właścicielką jest Justyna Ossowska. To miejsce nie tylko odznacza się jakością oferowanych potraw, ale także angażuje się w promowanie lokalnych produktów rolniczych. Restauracja RyBaśka stała się miejscem, gdzie tradycja smaku spotyka się z nowoczesnym podejściem do kulinariów, a to wyróżnienie jest zasłużoną nagrodą dla zaangażowanej właścicielki i jej zespołu.

Decyzja o nagrodzeniu Państwa Szulwic oraz Restauracji RyBaśka jest dowodem na to, że województwo warmińsko-mazurskie ma wiele do zaoferowania w dziedzinie agrobiznesu i żywności. Konkurs "Laur Agrobiznesu – 2023" nie tylko docenia osiągnięcia, ale także inspiruje innych do podnoszenia jakości i innowacyjności w swoich dziedzinach.

Inicjatywa ta nie tylko promuje lokalnych producentów, ale także integruje społeczność wokół wspólnego celu - rozwijania agrobiznesu w regionie. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu swoich przedsięwzięć, które przyczyniają się do bogactwa i zrównoważonego rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego.