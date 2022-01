Kierowcy z Działdowa, jutro trzeba będzie skrobać szyby! Ile będzie stopni w nocy z piątek na sobotę? Newsroom 360

Będzie mróz w Działdowie? Pogoda na jutro iStock Getty Images

Sprawdź, czy jutro w Działdowie trzeba będzie skrobać szyby. Żeby ułatwić ci to zadanie, sprawdziliśmy prognozę pogody na najbliższą noc. Prognoza przewiduje, że nocą z piątek na sobotę termometry pokażą -4°C.Spodziewana wilgotność powietrza w Działdowie to 80%, a prawdopodobieństwo opadów śniegu: 70%. Do tego prędkość wiatru w nocy ma wynieść 27 km/h. Taka konfiguracja warunków sprawia, że prawie na pewno w Działdowie będziemy mieć oblodzenia w nocy z piątek na sobotę.