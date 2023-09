Gdzie możesz oddać głos w wyborach 2023 w gm. Płośnicy? Zobacz listę lokali wyborczych

adres: Niechłonin 92, 13-206 Niechłonin numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Lipowa 5, 13-206 Płośnica numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Zalesie 98, 13-206 Zalesie numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Wielki Łęck 39, 13-230 Wielki Łęck numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Gródki 59, 13-206 Gródki numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Turza Mała 10A, 13-206 Turza Mała numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Skurpie 12, 13-206 Skurpie numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Rutkowice 33, 13-206 Rutkowice numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Przełęk 30, 13-206 Przełęk numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Mały Łęck 38, 13-206 Mały Łęck numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Jabłonowo 63, 13-230 Jabłonowo numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

Jak głosować w wyborach do Sejmu i Senatu? Sprawdź nasz poradnik wyborczy

Gdzie odbywa się głosowanie? Co zabrać ze sobą na wybory? Jak oddać ważny głos? Sprawdź, jakie są zasady dotyczące głosowania w wyborach parlamentarnych. W jaki sposób zagłosować, kiedy nie będzie nas w miejscu zameldowania? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym poradniku wyborczym.

Jak oddać ważny głos w wyborach?

Gdy udasz się do wybranego lokalu wyborczego i komisja wyborcza zweryfikuje Twoje dane, wówczas otrzymasz kartę do głosowania. W jaki sposób oddać głos? W wyborach parlamentarnych głosujemy na osobę reprezentującą jeden komitet wyborczy. Może to być reprezentant partii lub koalicji wyborczej. Dla każdego komitetu zarezerwowana jest jedna strona z listą kandydatów do parlamentu. Należy postawić krzyżyk przy nazwisku dokładnie jednej osoby. Inaczej głos będzie nieważny. Nie można np. zakreślać swojego kandydata w kółko, czy wybierać więcej niż jedną osobę.