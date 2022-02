Czy trzeba będzie jutro skrobać szyby w Działdowie? Sprawdziliśmy szanse na mróz w nocy z poniedziałku na wtorek Newsroom 360

Prognoza Działdowa na jutro. Będzie mróz? iStock Getty Images

Czy w Działdowie jutro kierowcy będą musieli skrobać szyby? Żeby ułatwić ci to zadanie, sprawdziliśmy prognozę pogody na najbliższą noc. Możliwość wystąpienia opadów śniegu to 10%, a spodziewana wilgotność powietrza w Działdowie to 71%. Okazuje się, że w nocy z poniedziałku na wtorek możemy spodziewać się -6°C. Do tego prędkość wiatru w nocy ma wynieść 3 km/h. Ryzyko wystąpienia przymrozków jest duże. Im bardziej zalesiony jest teren, na którym parkujemy w Działdowie, tym jest to bardziej prawdopodobne.