Częściowy odbiór drogi powiatowej na terenie gminy Iłowo Osada

Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, pobocza z kruszywa łamanego oraz oczyszczenie rowów na długości 5110m. Wykopano również kanał technologiczny na długości 2700 m, przebudowano zjazdy oraz ustawiono oznakowanie pionowe i poziome.

Uczestnikami odbioru byli m.in. starosta Paweł Cieśliński, wicestarosta Krzysztof Aurast, etatowy członek zarządu Janusz Kaczmarek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński, a także zaproszeni goście: poseł na Sejm RP Robert Gontarz, wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński oraz wójt gminy Iłowo-Osada Sebastian Cichocki.

Całkowity koszt inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1304N na odcinkach od m.Gnojno do m.Zakrzewo i od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1365N do m.Wierzbowo” o długości 2,730 km to kwota 8 040,024,00 zł z czego środki w wysokości 239 201,00 zł pochodzą z budżetu Starostwa Powiatowego w Działdowie (2%), a pozostała kwota z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 3 PGR (98%) - 7 800 823,00 zł.

Autor: Katarzyna Kowalska

Źródło: Gmina Iłowo-Osada