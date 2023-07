Bezpłatną komunikację miejską w Działdowie zasilą elektrobusy Yutong

– Bezpłatna komunikacja, elektryczne autobusy Yutong oraz Warmia i Mazury to tercet, który mamy przyjemność współtworzyć już po raz kolejny. Działdowo jest jednym z pierwszych samorządów w regionie, który zapewnił mieszkańcom bezpłatne przejazdy. Teraz idzie o krok dalej, stawiając na elektryczne autobusy marki Yutong, sprawdzone nie tylko na Warmii i Mazurach – mówił Marcin Kucharski, prezes zarządu Busnex Poland.

Flotę bezpłatnej komunikacji miejskiej w Działdowie zasilą łącznie cztery elektrobusy Yutong. Dwa z nich to nowość w gamie tej marki - E7, a dwa kolejne - popularny model E9. Kompaktowy Yutong E7 - znany z mundialu w Katarze - ma 7 metrów długości, a na jednym ładowaniu osiąga nawet 200 kilometrów. Większy Yutong E9 to blisko 9-metrowy elektrobus, który może pokonać na jednym ładowaniu ponad 350 kilometrów. Oba pojazdy są dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej mobilności, a także wyposażone w automatyczną klimatyzację, elektryczne ogrzewanie i monitoring.

– Wsłuchujemy się w głosy naszych mieszkańców. Z roku na rok z działdowskiej komunikacji miejskiej korzysta coraz więcej osób, co skłoniło nas do podjęcia kroków w celu dalszego rozwijania tej formy transportu w naszym mieście. Równie istotne jest dla nas rozwijanie transportu przyjaznego środowisku. Zdecydowaliśmy się zatem na zakup nowoczesnego taboru zeroemisyjnego, gdyż zależy nam, aby Działdowo było miastem czystym i ekologicznym. Cieszy mnie fakt, że udało się rozstrzygnąć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisać umowę z firmą Busnex Poland. Wierzę, że dzięki współpracy uda nam się zrealizować projekt, który poza zakupem taboru, zakłada również całkowite zniesienie opłat. Komunikacja miejska w Działdowie będzie bezpłatna dla wszystkich pasażerów – mówił burmistrz Działdowa, Grzegorz Mrowiński.